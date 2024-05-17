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專家觀點>李順威

技術回吐

美國首次失業救濟金申請-1萬分至22.2萬分，預期22.1萬分；持續申請+1.3萬分至179.4萬分。4月份工業生產按月計不變，預期+0.1% ；產能使用量78.4%，也是不變。4月份工廠出產-0.3%。3月份工業生產由原先估計+0.4%調低 至+0.1%。紐約聯儲局商業活動指數由-0.6上升至3；就業由2.3上升至3.5 ，薪金由 33.3下降至33.2 ，價格支付由53.4上升至57.6 ，價格收取由22.7下降至22.4。4月份新屋動工+5.7%至1,360,000間，預期+6% 1,421,000間。建造業執照下降至1,440,000間，預期14,000,000間。4月份費城聯儲局指數由15.5下降至4.5 ，預期7.75 ；新訂單由12.2下降至-7.9 ，付運由19.1下降至-1.2 ，付運時間由-9.4上升至-0.8 ，價格支付由23下降至18.7 ，價格收取由5.5上升至6.6 ，就業由-10.7上升至-7.9 ，平均工週由-18.7上升至-8.3 ，六個月展望由34.3下降至32.4。美國4月份入口價格按年計+1.1%，預期+0.4% ；按月計+0.5%，預期+0.2%。