李寧資產效率見提升
文章日期：2021年9月7日
李寧（2331）成功獲納入恒生指數成份股和國企指數，除了指數基金被動跟進，同時反映集團的行業地位。截至今年6月底止中期，集團的收入101.97億元（人民幣，下同），按年增加65%，純利升1.87倍至19.62億元，經營利潤上升182.7%至25.38億元。另外，集團的資產效率見提升，平均存貨周轉期由2020年6月底的84日，改善至今年6月底的53日；平均應付貿易款項周轉期由76日下降至53日。
雖然面對疫情仍然不穩定，但中央支持全民健身，有助中國體育產業擴張。今年第二季度，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得90%至100%低段增長。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得90%至100%低段增長，其中零售渠道錄得80%至90%高段增長及批發渠道錄得90%至100%低段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得90%至100%高段增長。
受惠於零售折扣有明顯改善，因存貨原值下降和庫齡改善而降低了部分存貨撥備，以及毛利率較高的直面消費者渠道（直營及電商渠道）收入佔比提升，帶動毛利率由去年上半年的49.5%，上升6.4個百分點至今年上半年的55.9%，淨溢利率由11.1%提高至19.2%。截至今年6月底，在中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計5,704個，今年至今淨減少208個。
走勢上，7月27日跌至100天線後見支持，期後形成上升軌，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴闊，惟目前高於保歷加通道料有較大阻力，可考慮100元（港元，下同）以下吸納，上望117元，不跌穿90元續持有。
金利豐證券研究部經理黃智慧
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