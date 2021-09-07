雖然面對疫情仍然不穩定，但中央支持全民健身，有助中國體育產業擴張。今年第二季度，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得90%至100%低段增長。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得90%至100%低段增長，其中零售渠道錄得80%至90%高段增長及批發渠道錄得90%至100%低段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得90%至100%高段增長。

受惠於零售折扣有明顯改善，因存貨原值下降和庫齡改善而降低了部分存貨撥備，以及毛利率較高的直面消費者渠道（直營及電商渠道）收入佔比提升，帶動毛利率由去年上半年的49.5%，上升6.4個百分點至今年上半年的55.9%，淨溢利率由11.1%提高至19.2%。截至今年6月底，在中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計5,704個，今年至今淨減少208個。

走勢上，7月27日跌至100天線後見支持，期後形成上升軌，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴闊，惟目前高於保歷加通道料有較大阻力，可考慮100元（港元，下同）以下吸納，上望117元，不跌穿90元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份