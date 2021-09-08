中海物業短線走勢料改善

今年上半年，物業管理服務的收益按年增加36.5%至30.44億元，佔總收入的70.9%，為主要收入來源。今年6月底，來自包幹制和酬金制的固定物業管理合同的收益，分別佔分部收益的95%和5%。經扣除分部行政費用及計及其他收益後，本期物業管理服務分部利潤上升20.6%至3.75億元。

集團在管面積較去年年底上升24.3%至2.33萬平方米，其中，新增在管面積的82.1%來自獨立第三方；期末，來自獨立第三方的在管建築面積比例增加至26.2%。而住宅項目及非住宅項目的新增訂單，分別佔30.1%和69.9%；同時，今年上半年約的物業管理合約額為14.09億元。至於增值服務，分部收入上升93.5%至11.82億元，佔總收入的27.5%，惟毛利率下跌3.3個百分點至21.1%。

於今年6月底，手持現金減少12.1%至32.59億元。走勢上，目前企穩於250天線，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴闊，短線走勢料改善，可考慮6.5元吸納，反彈阻力7.7元，不跌穿6.1元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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