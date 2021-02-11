粵海投資息率具吸引力 粵海投資（270）為綜合企業，以水資源為核心業務。今年上半年，集團的營業額1
文章日期：2021年9月9日
粵海投資（0270）為綜合企業，以水資源為核心業務。今年上半年，集團的營業額136.5億元，按年增加44%，純利上升16.6%至27.63億元，而稅前利潤增加18.9%至45.2億元，主要由於期內投資物業公允值調整產生的淨收益為1.01億元，對比2020年期為淨虧損3.06億元。不過，期內的淨匯兌虧損為2,900萬元，而去年同期為淨匯兌收益5,100萬元。集團擬派中期息每股18.17仙，按年增加3%；目前預測息率約5.7厘，具有一定吸引力。
港府與廣東省已簽訂 2021年至2023年的供水安排，有助銷定部份收入來源。今年上半年，對港供水收入增加1.3%至26.65億元，對深圳和東莞地區的供水收入增加44.9%至8.74億港元。期內，東深供水項目的稅前利潤為23.60億元，按年增加8.2%。至於其他水資源項目，期內分部收入增加90.5%至45億元。
面對新冠肺炎影響，集團多項業務難免受到影響。今年上半年，廣東粤海天河城的收入按年減少3.2%至近5億元。酒店業務的收入增加75.6%至1.79億元，惟仍然錄得虧損，稅前虧損為3,137萬元。不過，集團所經營的六間百貨店，今年上半年分部總收入增加54.3%至3.39億元。今年6月底，集團手持現金增加至116.37億元，財務借貸亦增加至209.1億元，資本負債率為28.2%。
走勢上，9月2日呈「大陽燭」突破，惟期後形成下降軌，失守10天和100天線，STC%K線續走低於%D線，MACD牛差距收窄，宜候低10.7元吸納，反彈阻力11.7元，不跌穿10.4元續持有。
金利豐證券研究部經理黃智慧
trurywong@kingston.com.hk