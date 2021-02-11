粵海投資息率具吸引力 粵海投資（270）為綜合企業，以水資源為核心業務。今年上半年，集團的營業額1

港府與廣東省已簽訂 2021年至2023年的供水安排，有助銷定部份收入來源。今年上半年，對港供水收入增加1.3%至26.65億元，對深圳和東莞地區的供水收入增加44.9%至8.74億港元。期內，東深供水項目的稅前利潤為23.60億元，按年增加8.2%。至於其他水資源項目，期內分部收入增加90.5%至45億元。

面對新冠肺炎影響，集團多項業務難免受到影響。今年上半年，廣東粤海天河城的收入按年減少3.2%至近5億元。酒店業務的收入增加75.6%至1.79億元，惟仍然錄得虧損，稅前虧損為3,137萬元。不過，集團所經營的六間百貨店，今年上半年分部總收入增加54.3%至3.39億元。今年6月底，集團手持現金增加至116.37億元，財務借貸亦增加至209.1億元，資本負債率為28.2%。

走勢上，9月2日呈「大陽燭」突破，惟期後形成下降軌，失守10天和100天線，STC%K線續走低於%D線，MACD牛差距收窄，宜候低10.7元吸納，反彈阻力11.7元，不跌穿10.4元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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