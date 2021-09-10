海螺水泥受惠行業需求恢復

截至今年6月底止中期，按國際財務報告準則，804.33億元（人民幣，下同），按年增加8.7%，純利下跌7%至149.68億元。期內，集團水泥熟料自產品銷量為1.54億噸，按年上升長9.4%；自產品銷售收入增加9%至513.53億元，分部綜合毛利率下降4.82個百分點至42.68%。

集團繼續穩步增加產能，其中湖南省一條熟料生產線和兩台水泥磨建成投產，海門、贛州等粉磨站項目開工建設，成功簽約銅陵、池州等骨料項目。至於海外市場，烏茲別克斯坦卡爾希項目進入設備安裝階段，其他在建及擬建項目有序推進。今年上半年，集團新增熟料產能180萬噸，水泥產能270萬噸；期末，集團熟料和水泥產能分別為2.64億噸和3.72億噸，骨料產能5,830萬噸，商品混凝土420萬立方米。

上月底，集團向控股股東，收購海螺新能源公司100%股權，總代價4.43億元。海螺新能源公司主營光伏發電、風力發電、儲能系統領域內的技術開發等；透過收購，有助發展新能源業務，轉型升級。走勢上，自8月底形成上升軌，重上各主要平均線，MACD維持牛差距，惟STC%K線跌穿%D線，宜候低45元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力51元，不跌穿43元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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