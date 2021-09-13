中銀航空租賃重上多條平均線

截至今年6月30日，集團自有、代管及已訂購的飛機共計536架，自有機隊共有377架飛機，經賬面淨值加權後的平均機齡為3.7年、平均剩餘租期為8.1年，維持機隊年輕化。截至今年6月底止，自有飛機利用率為99.6%，有6架雙走道飛機（現已全部簽署新租約）及2架單走道飛機脫租。今年上半年，航空公司客戶的現金收款率為95.9%，而2020年上半年則為88.8%。

今年6月底，集團的自有組合中，當中82.6%的到期租約將在2026年及其後，而今年下半年到期租約亦只有1.2%。按地域劃分，今年上半年來自內地、港澳和台灣的租金收入按年大玫致持平，為2.59億美元，佔總租賃租金收入28%，而美洲的租金收入錄得增幅85.7%，至1.43億美元，佔總額的15.4%。

今年首6個月，集團經營現金流量（扣除利息）按年增加0.4%至5.57億美元。集團擬派中期息為每股0.1098美元，與過往年度保持相同派息率。走勢上，8月23日跌至55.05元後止跌回升，期後重上10天、20天和50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，惟升至保歷加通道頂線後料有較大阻力，可考慮59.5元以下吸納，反彈阻力67.55元，不跌穿55元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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