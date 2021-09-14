潤啤提升產品結構 整固後有望再上
文章日期：2021年9月14日
內地人均收入增加，預期中國的未來消費開支將持續上升。華潤啤酒（0291）旗下主要品牌「雪花Snow」，在內地啤酒市場具領先優勢。集團積極提升產品結構，在2019年引入喜力國際品牌，並以次高檔品牌「勇闖天涯 superX」為首的年輕化產品，豐富產品組合。今年上半年，集團整體啤酒銷量按年上升4.9%至633.7萬千升，其中，次高檔及以上啤酒銷量達100萬千升，按年增加50.9%，反映產品結構顯著提升。
今年上半年，集團營業額196.34億元（人民幣，下同），按年增加12.8%，純利大幅增加106.4%至42.91億元。集團整體平均銷售價格按年上升7.5%，抵消原材料和包裝物料價格提升，整體毛利按年增加18.1%至83.05億元。集團擬派中期息每股0.264元。
另外，集團繼續優化產能，去除低效產能，提高生產工廠的平均規模。今年上半年，已停止營運2間啤酒廠。今年6月底，集團在內地25個省、市、區營運68間啤酒廠，年產能約18,700,000千升。今年6月底，集團的綜合現金及銀行存款118.15億元，並無借貸，處於淨現金狀況。
走勢上，目前失守各主要平均線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴大，惟跌於保歷加通道底線後沽壓料減，可考慮57元（港元，下同）吸納，反彈阻力66.85元，不跌穿54.6元續持有。
金利豐證券研究部經理黃智慧
trurywong@kingston.com.hk