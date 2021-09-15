領展息率逾4厘 較具防守性

截至今年3月底止財政年度，集團的收益107.44億元，按年增加0.2%，物業收入淨額上升0.2%至82.38億元。期內，由於物業管理費用豁免及租金減免，零售收益總額按年減少4.5%至69億元。平均零售物業續租租金調整率，錄得-1.8%的負增長；平均每月呎租按年減少3.4%至62.4元。不過，物業組合的租用率為96.8%，維持在穩定水平。

年內，已完成的樂富廣場、彩園廣場及啟田商場的資產提升項目，投資回報率分別為10.1%、9.1%及12.1%。目前正在進行四個項目，估計資本開支總額為4.34億元，預期投資回報率為低雙位數。隨著本港疫情受控，加上港府的電子消費券，零售市道見復甦，對租務市場亦帶來正面影響。

去年度基金單位分派，按年增加1%至289.99港仙；現價計，股息率約4.3厘，而今年預測股息率為4.5厘，具有一定防守性。走勢上，7月16日高見77.3元後遇阻回落，形成下降軌，接連失守各主要平均線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴大，惟跌至保歷加通道後沽壓料減，可考慮67元以下分階段吸納，若以大成交突破74元阻力，升勢有望持續，不跌穿62元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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