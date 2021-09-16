旺旺現金流穩定 有助支持派息

旺旺（0151）為內地大型的米果生產商，三大業務包括米果類、乳品及飲料類，以及休閒食品。除了傳統的銷售渠道，集團積極發展新興渠道，在各電商平台開設的自營旗艦店、自動售貨機等，同時與電商平台的合作、母嬰渠道，亦大力開拓OEM代工和特通渠道。截至今年3月底止年度，新興渠道佔集團收益的比重已達到高個位數，成為推動集團收益增長的動力之一。

2020財年，集團的收入219.98億元（人民幣，下同），按年增加9.5%，純利上升13.9%至41.58億元。整體毛利率按年增加0.2個百分點至48.2%，營運利潤率擴闊2.2個百分點至26.1%。期內，乳品及飲料的收入上升12.2%至110.11億元，佔總收入的50.1%；其中佔乳品及飲料類收益逾9成的「旺仔牛奶」，收入增加11.3%，而下半年增速進一步加快，按年達到中雙位數增幅。

2020財年，營運活動產生的現金淨流入為54.16億元，按年上升11.8%。在今年3月底，手持現金189.31億元，總借款98.33億元，淨現金為90.98億元。存貨周轉天數為85日，較2020年3月底的90日減少5日。集團的現金流穩定，支持集團持續派息，同時進行股份回購。走勢上，自8月起反覆上揚，先後重上10天、20天和50天線，惟STC%K線跌穿%D線，MACD牛差距收窄，宜候低5.3元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力5.9元，不跌穿5.05元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份