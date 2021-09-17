敏華短線走勢有望改善
文章日期：2021年9月17日
敏華控股（1999）主要從生產和零售功能沙發為主的沙發產品，過往收入以北美市場為主，惟集團逐漸女一肘經營戰略從外銷轉向內銷。截至今年3月底止年度，來自中國市場的市場銷售收入107.15億元，其中主營業務收入（不包含房地產、商場物業等其他業務收入）為99.76億元，按年增加61.9%，佔總收入的比重超過60%。期內，受到海外疫情的影響，北美市場的主營銷售收入按年增加30.5%至45.79億元。
去年度，於中國實現專賣店店鋪數目淨增長1,125間（另有123家店鋪為樂德飛翼智能床及意斯特原有門店）；於今年3月底，集團總共擁有4,122間品牌專賣店。另外，在內地市場線上銷售渠道，集團除了透過在傳統電商銷售平台，如天貓、京東等電商銷售外，亦積極推動直播銷售模式，通過短視頻推廣、自有店舖直播等進行銷售。
至於Home集團，分別於波蘭、波羅的海諸國及烏克蘭擁有五間沙發製造工廠，主要從事設計並生產固定沙發及沙發床，產品銷售到多個歐洲傢具零售商，分部的主營銷售收入按年增加2.7%。另外，集團由7月底至8月初進行股份購回，購回的股票公司將會隨後註銷，可以提高對股東的回報，同時反映對集團前景的信心
走勢上，8月11日升至17.36元遇阻回落，形成下降軌，失守各主要平均線，惟STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮12元吸納，反彈阻力15.3元，不跌穿10.9元續持有。
金利豐證券研究部執行董事黃德几
筆者為證監會持牌人士
本人並無持有上述股份
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