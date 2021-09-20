期內，金蝶雲訂閱服務年經常性收入（ARR），增加71.5%至12.7億元，同時，雲訂閱服務相關的合同負債實現按年增加82.2%。主攻大型企業的PaaS平台「金蝶雲•蒼穹」今年5月發布新版本，累計申請專利186項。今年上半年，「金蝶雲•蒼穹」和「金蝶雲•星瀚」總計錄得收入1.6億元，按年增加155.4%；期內，共新簽客戶142家，包括中國華能集團、沙鋼集團、哈藥同泰等。

今年上半年，集團的收入18.72億元，按年增加35%，虧損2.48億元，較去年同期虧損2.24億元略為擴大。整體毛利率按年下跌1.5個百分點，至62.7%。期內，經營虧損增加4成至3.55億元；其中，ERP業務和其他的分部經營利潤4,272萬元，雲服務業務的經營虧損增加53.7%至4.3億元。同時，集團的投資物業業務貢獻，按年下降7%至3,592萬元。今年6月底，集團手持現金36.69億元，並無借款，沒有淨負債比率。

走勢上，自9月起形成下降軌，失守各主要平均線，STC%K線續走低於%D線，MACD維持熊差距，宜候低23元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力29元，不跌穿21.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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