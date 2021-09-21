安踏毛利率擴張 候低吸納

今年上半年，集團收益228.12億元，按年上升55.5%，純利增加1.3倍至38.4億元，經營溢利增長63.8%至59.1億元。整體毛利率由2020年同期的56.8%，上升6.4個百分點至63.2%，其中安踏的毛利率顯著上升11.2個百分點至52.8%，而FILA和所有其他品牌的毛利率，分別升至72.3%和70.4%。期內，FILA部收入108.3億元，按年增加51.4%，經營溢利率提升4.3個百分點至29%。

在疫情下，消費模式有所改變，電子商貿業務變得更為重要。集團除了繼續利用天貓、京東、拼多多、唯品會等傳統電商平台，同時開始拓展自有電商平台，推進線上線下渠道融合。今年上半年，電子商貿業務收益佔總收入的27%，按絕對金額計，較2020年同期增長61%。另外，去年度集團啟動直面消費者模式（Direct to Consumer），以省卻中間分銷渠道的阻隔，集團計劃在一線城市開設更多門店。

集團早前宣佈更改每股買賣單位，由1,000股降至200股，將在今年10月4日起生效。雖然安踏近期股價受壓，但每手入場費仍然超過15萬元（港元，下同），金額或令部分散戶卻步；當降低每手股數後，有望吸引更多散戶進場，以擴大公司股東基礎。

走勢上，8月4日升至191.3元遇阻回落，形成下降軌，失守多條主要平均線，MACD維持熊差距，STC%K線升穿%D線，可考慮150元以下吸納，反彈阻力174.4元，不跌穿137元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份