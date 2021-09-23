創科毛利率持續擴闊 值得留意
文章日期：2021年9月23日
創科實業（0669）主要從事生產和銷售電動工具，過往業績穩定增長，尤其毛利率持續擴闊。即使在疫情下，集團的業務穩定增長。截至今年6月底止中期，所有地區和業務單位均錄得強勁的銷售額增長；期內，集團的營業額63.94億美元，按年增加52%，純利上升57.9%至5.24億美元，除利息及稅項前盈利（EBIT）增加57.4%至5.72億美元。集團受惠推出嶄新產品、調整產品組合等，整體毛利率上升0.58個百分點至38.6%，連續第十三個上半年度錄得增長。
電動工具繼續為主要收入來源，今年上半年收入增加55.3%至58.2億美元，佔總收入的91%，其中旗艦品牌MILWAUKEE業務錄得64.1%的增幅。至於地板護理業務，分部收入增加25.3%至5.7億美元，佔總收入的9%，經營溢利上升90.4%至680萬美元，主要由於地毯清洗機和清潔劑策略類別。以地域劃分，來自北美的收入按年增加50.2%至48.9億美元，佔總收入的76.4%，歐洲的收入上升62.3%，而其他地區的收入則增長50%。
集團的財務維持穩健，擬派中期息每股85港仙。今年6月底，扣除期內已派發股息1.9億美元之後，集團持有現金22.7億美元，淨負債比率為14.8%。集團的存貨周轉日由2020年6月底的102日，增加34日至136日；應收賬款周轉日則由65日減少至56日。
走勢上，8月17日升至179.15元遇阻回落，近日失守10天和20天線，惟STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，可考慮155元以下吸納，反彈阻力179元，不跌穿142元續持有。
金利豐證券研究部經理黃智慧
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