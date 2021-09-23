創科毛利率持續擴闊 值得留意

電動工具繼續為主要收入來源，今年上半年收入增加55.3%至58.2億美元，佔總收入的91%，其中旗艦品牌MILWAUKEE業務錄得64.1%的增幅。至於地板護理業務，分部收入增加25.3%至5.7億美元，佔總收入的9%，經營溢利上升90.4%至680萬美元，主要由於地毯清洗機和清潔劑策略類別。以地域劃分，來自北美的收入按年增加50.2%至48.9億美元，佔總收入的76.4%，歐洲的收入上升62.3%，而其他地區的收入則增長50%。

集團的財務維持穩健，擬派中期息每股85港仙。今年6月底，扣除期內已派發股息1.9億美元之後，集團持有現金22.7億美元，淨負債比率為14.8%。集團的存貨周轉日由2020年6月底的102日，增加34日至136日；應收賬款周轉日則由65日減少至56日。

走勢上，8月17日升至179.15元遇阻回落，近日失守10天和20天線，惟STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，可考慮155元以下吸納，反彈阻力179元，不跌穿142元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份