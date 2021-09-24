香港電訊現金流穩定 較具防守性

今年上半年，集團的電訊服務收入按年下跌1%至102.43億元；撇除國際電訊收益，本地電訊服務業務收益增加5%。電訊服務的EBITDA增加1%至38.24億元，惟今年6月底的電訊服務EBITDA邊際利潤率，由去年12月底的39%下跌2個百分點至37%。期內，

動通訊業務收益升12%至51.08億元。流動通訊業務的後付客戶人數在今年上半年繼續錄得淨增長，至326.3萬名。期末後付客戶ARPU由去年6月底的181元，增加至今年6月底的187元。

至於收費電視，Now TV 業務收益12.31億元，而受惠於重啟的經濟活動，Now TV的廣告總收益按年增加48%。今年上半年，集團的經調整資金流按年增加2%至23.26億元。每個股份合訂單位的中期分派30.7分；現價計預測息率約6.8厘，較具防守性。

走勢上，自6月起形成上升軌，上週五重上20天線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，短線走勢料維持向好，宜候低10.5元以下吸納，反彈阻力11.5元，不跌穿10.15元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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