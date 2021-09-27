福萊特玻璃有待整固再上

福萊特玻璃（6865）從事生產和銷售各種玻璃產品，主要收入來自光伏玻璃。今年上半年，集團的營業收入40.28億元（人民幣，下同），按年增加61.4%，其中光伏玻的收入按年增加56.2%至33.25億元，佔總收入的82.54%，而浮法玻璃的收入更按年錄得3,887%的增幅，至1.8億元。期內，純利按年上升1.7倍至12.61億元，EBITDA增加1.1倍至16.95億元。整體毛利率按年擴闊9.9個百分點至48.04%，EBITDA利潤率由2020年同期的32.23%上升至42.07%。

至於產能方面，安徽二期的兩個75萬噸光伏玻璃產能的項目，第一條和第二條的光伏玻璃生產線，已經點火並投入運營，而另外兩條日熔化量為1,200噸的光伏玻璃生產線，預計在今年內陸續投產。另外，越南海防光伏玻璃生產基地的兩座日熔化量1,000 噸的光伏玻璃窯爐，將分別在今年底和明年第一季度順利點火，並全部投產。

走勢上，8月31日升至45.4元（港元，下同）遇阻回落，形成下降軌，先後失守10天、20天和50天線，STC%K線跌穿%D線，MACD熊差距擴大，可考慮33元以下吸納，反彈阻力43元，不跌穿29元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/