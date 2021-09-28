海螺創業有望受惠政策推動

今年上半年，收入佔比76.6%的垃圾處置，分部收入按年增加30.7%至29.73億元，主要為集團沙河、寧國、騰衝等10個項目陸續投產運營，以及垃圾發電在建項目增多，帶動收入增長所致；分部毛利率則下跌1.69個百分點至24.83%。至於固廢及危廢處置，今年上半年集團共接收固廢及危廢約94.43萬噸，按年增加121%。期內，固廢及危廢處置的收入增加86.9%至7.32億元，佔總收入的18.86%；分部毛利率達到61.99%。

今年6月底，集團已在全國25個省市自治區共推廣環保項目168個，其中固廢和危廢處置項目88個、爐排爐垃圾發電項目64個、水泥窯處置垃圾項目14個、黑臭水體治理項目2個，已形成年處理工業固廢危廢約967萬噸、生活垃圾約1,317萬噸的規模。另外，期末，在建及報批待建約622萬噸╱年，隨著更多項目陸續投產，有助支持業務增長。

走勢上，自8月趗形成上升軌，目前處於各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線， MACD牛差距擴大，惟處於保歷加通道頂線料有較大阻力，宜候低34元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力37.8元，不跌穿32元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份