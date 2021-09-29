蒙牛持續改善產品結構

期內，液態奶的收入按年增加21%至394.48億元，佔集團總收入的85.9%。集團持續改善產品結構，高端產品期內銷售增長強勁，例如特侖蘇、每日鮮語等，有助提升盈利來源。另外，集團今年7月，成為內地芝士企業妙可藍多（滬：600882）的主要股東，持有股權28.46%；目前，妙可藍多的芝士品類和兒童芝士棒單品為內地市佔率第一，預期未來透過雙方更多合作，有望帶來更多發展機遇。今年上半年，蒙牛以芝士為主的其他業務收入，按年錄得98.2%的升幅。

集團加強奶源的佈局，包括在內蒙、中部等地，建立新牧場和新的加工產業網絡。集團今年7月增持中國聖牧（1432），交易完成時持股量增加至29.99%，繼續為單一最大股東。因此，在原奶供給仍然緊張的情況下，集團在處理原料奶成本較同業為佳。

走勢上，自8月中形成上升軌，目前企穩各主要平均線之上，STC%K線略走高於%D線，惟MACD牛差距收窄，可考慮47元（港元，下同）以下吸納，若以大成交突破51.1元阻力，升勢有望持續，不跌穿45元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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