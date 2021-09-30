特步國際（1368）為內地大型運動服公司，定位為以跑步為發展重點，過往贊助多個大型馬拉松及跑步賽事，提升品牌形象。今年上半年，集團收入41.35億元，按年增加12.4%，其中來自特步主品牌的收入增加12.4%至35.97億元，佔總收入的87%。

今年上半年，集團的純利按年增加72.1%至4.27億元，經營溢利升36.5%至6.84億元。整體毛利率由2020年同期的40.5%，增加1.3個百分點至41.8%，淨利潤率上升3.6個百分點至10.3%。今年6月底，集團於中國內地及海外共有6,015家，主要由授權經銷商運營的特步品牌店舖，而未來的開店，將聚焦三、四線城市的發展。

集團早前收購的品牌，包括Saucony、Merrell、K-Swiss和Palladium，豐富產品組合，進一步拓展時尚和專業運動。不過，四個新品牌目前的規模仍然較細，需要投入並產生虧損，要達到收支平衡仍要時間。今年上餋手，集團的整體營運資金周轉天數，由去年同期的89日下降至77日，存貨周轉日數由94日下降至79日，應收貿易款項的周轉天數下跌25日至112日。

走勢上，自9月中形成下降軌，失守多條主要平均線，惟STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮10.3 元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力13.6元，不跌穿9.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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