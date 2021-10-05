中移動客戶群龐大 息率具吸引力

今年上半年，集團的營運收入4,436億元（人民幣，下同），按年增加13.8%，其中，通信服務收入為增加9.8%至3,932億元。期內，EBITDA上升11.2%至1,620億元，純利增加6%至591億元。移動ARPU為52.2元，按年增加3.8%，扭轉了自2018年以來的下滑趨勢；手機上網平均每月每戶手機上網流量（DOU）提升38.7%至11.9GB。今年上半年，集團的5G相關投資共計502億元；於今年6月底，累計開通50.1萬個5G基站。

集團的現金流穩定，今年上半年經營業務現金流入淨額1,616億元，自由現金流為756億元；今年6月底，手持現金3,741億元。集團今年的預測股息率為7.6厘，具有相當吸引力。另外，集團「回A」申請已獲中證監受理，相關工作正在積極推進中，待按程序由監管機構批准後將予以實施，同時憧憬有機會改變其派息政策。

走勢上，昨日250天線失而復得，STC%K線續升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，可考慮46.5元（港元，下同）以下分階段吸納，反彈阻力51.32元，升勢有望持續，不跌穿45元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份