太平洋航運100天線支持 具反彈空間

截至今年6月底止中期，集團營業額11.42億美元，按年增加67.6%，期內業績顯著改善，扭虧為盈，錄得純利1.6億美元，而去年同期虧損2.2億美元。期內由毛損轉為毛利，今年上半年毛利率為15.6%。期內，小靈便型乾散貨船貢獻溢利1.05億美元，超靈便型乾散貨船貢獻溢利大增12.2倍至6,590萬美元。集團今年下半年現已訂約的小靈便型及超靈便型乾散貨船，分別已有52%和60%按日均租金18,440美元及26,570美元（淨值）獲訂約。

今年上半年，集團經營業務的現金流入，包括所有長期和短期租賃開支，數額為2.04億美元。於今年6月底，集團的現金和存款為2.27億美元，可動用而未提用的已承諾借貸融資額為1.9億美元，借貸淨額為5.4億美元，淨負債比率為31%。集團派中期息每股14港仙，派息比率為53%，符合集團派發不少於淨溢利50%的股息政策。

走勢上，9月17日升至4.55元遇阻回落，形成下降軌，惟跌至100天線見支持，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮3.3元吸納，反彈阻力4.3元，不跌穿2.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

金利豐證券有限公司

Email: wongdickie@kingston.com.hk

Facebook專頁：https://www.facebook.com/wongdickie1

新浪微博：http://t.sina.com.cn/dickiewong

騰訊微博:http://t.qq.com/wongdickie/