今年上半年，集團的收入34.8億美元，按年增加26%，純利增加1.7倍至5.03億美元，正常化除息稅折舊攤銷前盈利上升53%至6.94億美元。期內，每百升收入則增加6.4%，總銷量按年增加18.4%至45.88億公升。期內，受惠於高端和超高端產品線強勁增長，內地每百升收入增加9.7%，銷量增加21.8%，分部收入上升33.5%。集團計劃在福建莆田興建新的精釀啤酒廠，並拓展莆田現有釀酒廠，產能將增加至2千萬百升，以支持高端產品線銷量。

2021年上半年，集團在亞太地區西部的收入增加33.5%，銷量增加21.7%，每百升收入增加9.7%；而亞太地區東部的收入輕微下跌0.9%，每百升收入則錄得1.6%增長，抵銷COVID限制持續導致的2.4%銷量跌幅。另外，集團引入更多啤酒類別以外的知名品牌，包括引入Fireball Whisky、Buffalo Trace等的高端烈酒；至於能量飲料，與Red Bull紅牛)建立合作關係。

走勢上，9月15日跌至18.48元止硪回升，先後重上10天、20天和50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，惟處於保歷加通道頂線料有較大阻力，可考慮19.5元以下吸納，反彈阻力22元，不跌穿18.18元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份