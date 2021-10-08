華潤水泥（1313）為中國華南地區的大型水泥、熟料及混凝土生產商，尤其集中在廣東和廣西。今年上半年，營業額201.8億元，按年增加19.5%，純利下跌13%至36.3億元。整體毛利率下跌9.6個百分點至31.1%，主要由於水泥產品之生產成本增加，水泥、熟料及混凝土的毛利率均出現下跌，分別降至33.2%、25.5%和22.3%。

今年上半年，集團的水泥、熟料及混凝土對外銷量，按年分別增加15.8%、20.6%和29.6%，至4,163萬噸、195萬噸和704萬立方米。期內，集團的水泥、熟料和混凝土生產線的利用率，分別增加至97.2%、108.2%和39.1%。煤炭為主要的銷售成本，今年上半年採購煤炭的平均價格，按年增加37.3%至每噸851元。期內，集團的生產每噸熟料的平均煤炭成本，按年增加37.3%至121元；而每噸水泥的平均電力成本，按年上升8%至32.4元。

今年6月底，借貸率為13.4%，按年輕微改善0.4個百分點。集團派中期息每股0.24元；現價計，今年預測息率約8.1厘，具有一定吸引力。走勢上，9月10日升至9.1元遇阻回落，形成下降軌，目前失守各主要平均線，STC%K線跌穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮7.35元以下吸納，反彈阻力8.2元，不跌穿7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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