中國生物製藥短線走勢料改善

集團具有研發能力，在今年第二季度內，集團獲得註冊批件10件、臨床批件17件及一致性評價獲批22個、申報臨床15件及申報生產8個。今年6月底，集團已累計獲得發明專利授權1,018項、授權實用新型專利34項，以及授權外觀設計專利116項。集團自主研發的創新藥「TCR1672」已向美國食品藥品監督管理局（FDA）提交試驗用新藥申請並獲得受理。該創新藥目前主要應用於治療呼吸領域的難治性慢性咳嗽RCC)成年患者及疼痛領域的子宮內膜異位症等複雜性內臟痛患者。

上周五，集團購回330萬股股份，同時獲資深副主席謝炳再次增持500萬股，持股量由8.58%增加至8.6%。另外，集團有意回歸A股，今年2月董事會已批准可能在內地科創板發行A股，建議A股發行規模最高為已擴大後股本10%。

走勢上，9月24日「高開低走」形成下降軌，跌穿各主要平均線，10月6日跌至9.23元（港元，下同）止跌回升，MACD熊差距收窄，STC%K線略走高於%D線，可考慮9.5元吸納，反彈阻力10.6元，不跌穿9.23元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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