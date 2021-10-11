中國生物製藥短線走勢料改善
文章日期：2021年10月11日
中國生物製藥（1177）的產品種類涵蓋腫瘤、肝病、心腦血管病和鎮痛等的治療領域，涉及範疇廣泛。今年上半年，集團收入143.54億元（人民幣，下同），按年增加13.5%，純利大幅增加5.8倍至84.8億元，而扣除應佔聯營及合營公司盈利及相關稅後的歸屬母公司持有者盈利為15.74億元，按年上升22.9%。整體毛利率增加2.9個百分點至80.8%。期內，新產品銷售收入按年增加43%至63億元，佔總收入的比重43.9%，按年擴闊9.1個百分點。
集團具有研發能力，在今年第二季度內，集團獲得註冊批件10件、臨床批件17件及一致性評價獲批22個、申報臨床15件及申報生產8個。今年6月底，集團已累計獲得發明專利授權1,018項、授權實用新型專利34項，以及授權外觀設計專利116項。集團自主研發的創新藥「TCR1672」已向美國食品藥品監督管理局（FDA）提交試驗用新藥申請並獲得受理。該創新藥目前主要應用於治療呼吸領域的難治性慢性咳嗽RCC)成年患者及疼痛領域的子宮內膜異位症等複雜性內臟痛患者。
上周五，集團購回330萬股股份，同時獲資深副主席謝炳再次增持500萬股，持股量由8.58%增加至8.6%。另外，集團有意回歸A股，今年2月董事會已批准可能在內地科創板發行A股，建議A股發行規模最高為已擴大後股本10%。
走勢上，9月24日「高開低走」形成下降軌，跌穿各主要平均線，10月6日跌至9.23元（港元，下同）止跌回升，MACD熊差距收窄，STC%K線略走高於%D線，可考慮9.5元吸納，反彈阻力10.6元，不跌穿9.23元續持有。
金利豐證券研究部執行董事黃德几
筆者為證監會持牌人士
本人並無持有上述股份
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