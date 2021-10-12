今年第二季度，集團在內地紙巾市場佔有率為19%，具行業領先地位。另外，集團近年積極拓展紙巾組合的高端分部，同時在疫情下，大眾對個人衛生意識相繼提高，家居消毒和廚房濕巾需求增長顯著。今年上半年，紙巾業務的收益按年增長20.3%至75.09億元，佔總收益的83%，惟分部毛利率下跌1.6個百分點至37.8%。至於個人護理業務，收入增加13.3%至15.76億元，佔總收入的17%，分部毛利率增加0.8個百分點至35.3%。

集團的華南和華北濕巾生產設施已投入生產，於今年6月底，造紙設計年產能為125萬噸，而華南、華東和華中的造紙產能拓展計劃持續推進，預期今年內落成。馬來西亞地區總部預期在明年初落成，生產設施和創新中心亦按計劃逐步推行，預計明年完工。

走勢上，7月16日呈「大陰燭」下挫，期後股價反覆回升，惟近日失守10天和250天線，MACD牛差距收窄，STC%K線續走低於%D線，宜候低22元以下吸納，若以大成交突破25元阻力，升勢有望持續，不跌穿20.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份