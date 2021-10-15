海螺創業有望受惠政策推動
文章日期：2021年10月15日
中央為了達至目標2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，積極推動減排節能，有助支持環保行業的發展。海螺創業（0586）為內地一家節能環保解決方案的大型綜合供應商，包括垃圾處置、固廢及危廢處置和節能裝備；同時從事港口物流服務，以及新型建材的生產銷售。今年6月底，集團已在全國25個省市自治區共推廣環保項目168個。另外，期末，在建及報批待建每年約622萬噸，隨著更多項目陸續投產，有助支持業務增長。
今年上半年，集團的收入38.79億元（人民幣，下同），按年增加37.7%，純利升0.2%至34.77億元，其中公司權益股東應佔主營業務淨利潤（扣除應佔聯營公司利潤）約7.33億元，按年增加31.4%。產品綜合毛利率為32.69%，按年下降0.42個百分點。期內，垃圾處置的收入按年增加30.7%至29.73億元，收入佔比76.6%，主要由於集團沙河、寧國、騰衝等10個項目陸續投產運營，以及垃圾發電在建項目增多，帶動收入增長所致。
至於固廢及危廢處置，今年上半年集團共接收固廢及危廢約94.43萬噸，按年增加121%。期內，固廢及危廢處置的收入增加86.9%至7.32億元，佔總收入的18.86%；分部毛利率達到61.99%。另外，集團建議分拆海螺環保股份上市，透過介紹上市方式、在聯交所主板獨立上市。集團將按照公司的持股比例，全數海螺環保股份分派予股東，藉此以實物分派落實建議分拆。海螺環保主要從事於中國提供工業固危廢處置業務，完成建議分拆後，海螺環保將不再為公司的附屬公司。
走勢上，自8月起形成上升軌，目前處於各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線， MACD牛差距擴大，惟處於保歷加通道頂線料有較大阻力，宜候低35.7元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力40.15元，不跌穿33元續持有。
金利豐證券研究部執行董事黃德几
筆者為證監會持牌人士
本人並無持有上述股份
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