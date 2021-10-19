中集安瑞科重上10天線

今年第三季度，集團新簽訂單按年增加34%至47.13億元。今年首三季度，集團收入128.49億元，按年增加46%，新簽訂單上升44.9%至139.16億元。今年9月底，集團的在手訂單124.82億元，按年增加18.4%。在今年第三季度，集團全資附屬公司南通中集太平洋海洋工程有限公司以5.29億元收購啟東豐順船舶重工有限公司長江岸線船塢及碼頭等稀缺資源，完善集團在水上清潔產業鏈佈局，加強集團在水上清潔能源裝備製造及工程領域的規模和成本優勢。

隨著國家節能減排力度的加大，可再生能源消費比重增加，預期LNG重卡應用有望擴大，為集團帶來更多機遇。另外，集團有意考慮將中集安瑞環科技分拆和獨立A股上市，並計劃籌集約10億元，以配合化工環境分部的發展計劃。走勢上，9月2日高見12.28元（港元，下同）遇阻回落，形成下降軌，惟日前重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，宜候低9元以下吸納，反彈阻力11元，不跌穿8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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