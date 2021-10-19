至於IoT與生活消費產品，今年上半年分部收入按年增加38%至389.78億元，收入佔比為23.7%，主要是由於智能電視、掃地機器人及電動滑板車等若干IoT產品銷售增長。今年上半年，集團的研發開支為61億元，按年上升58.7%。今年7月，集團的昌平智能工廠在北京昌平區正式開工，未來將與莊智能工廠產生協同效應，而昌平智能工廠目標實現年產量為1,000萬台超高端手機的產能。

今年3月，集團公佈將成立一家全資子公司，負責小米智能電動汽車業務，首期投資100億元，預計未來10年投資總額100億美元。集團日前表示，目標小米汽車將在2024年上半年正式量產。不過，目前到汽車量產，以至收支平衡或帶來盈利貢獻，仍需要較長時間。

走勢上，10月5日跌至19.86元（港元，下同）遇阻回落，近日先後重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢料改善，可考慮21.5元以下吸納，反彈阻力25.5元，升勢有望持續，不跌穿19.8元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份