小米具反彈空間
文章日期：2021年10月19日
小米（1810）在智能手機市場具有一定優勢，今年上半年集團的智能手機收入增加78.5%至1,105.8億元（人民幣，下同），佔總收入的67.2%；期內，智能手機的ASP為每部1,080.7元，而2020年上半年為每部1,076.5元。調查機構Canalys發表研究報告，受到晶片借應短缺問題影響，今年第三季全球智能手機出貨量按年下跌6%，其中三星（Samsung）繼續排第一、蘋果重拾第二名，而小米（1810）排名第三，市場佔有率分別為23%、15%和14%。
至於IoT與生活消費產品，今年上半年分部收入按年增加38%至389.78億元，收入佔比為23.7%，主要是由於智能電視、掃地機器人及電動滑板車等若干IoT產品銷售增長。今年上半年，集團的研發開支為61億元，按年上升58.7%。今年7月，集團的昌平智能工廠在北京昌平區正式開工，未來將與莊智能工廠產生協同效應，而昌平智能工廠目標實現年產量為1,000萬台超高端手機的產能。
今年3月，集團公佈將成立一家全資子公司，負責小米智能電動汽車業務，首期投資100億元，預計未來10年投資總額100億美元。集團日前表示，目標小米汽車將在2024年上半年正式量產。不過，目前到汽車量產，以至收支平衡或帶來盈利貢獻，仍需要較長時間。
走勢上，10月5日跌至19.86元（港元，下同）遇阻回落，近日先後重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢料改善，可考慮21.5元以下吸納，反彈阻力25.5元，升勢有望持續，不跌穿19.8元續持有。
金利豐證券研究部經理黃智慧
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