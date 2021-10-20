中國電力整固後有望再上

今年上半年，集團收入165.43億元，按年上升26.7%，經營利潤增加16.6%至44.17億元，純利上升17%至13.72億元。今年6月底，集團發電廠的合併裝機容量28,429.7兆瓦，按年增加3,421兆瓦；清潔能源合併裝機容量佔比47.1%，按年增加4.6個百分點。期內，集團的總發電量為5,153萬兆瓦時，按年上升23.7%，總售電量為4,944萬兆瓦時，按年增加23.7%。期內，風電和光伏發電的淨利潤，分別按年增加37.4%和21.4%，至6.08億元和4.12億元。

集團早前公佈，旗下山東能源所投資建設的山東半島南3號海上風電項目升壓站成功受電，首批機組順利併網。該項目為山東省首批海上風電示範項目，總裝機容量301.6兆瓦，總投資約55億元。另外，集團公佈組建地熱能開發專業公司，以開展地熱能的開發和利用。

走勢上，9月23日裂口高開，9月28日高見4.47元（港元，下同）後遇阻回落，目前失守10天和20天線，STC%K線續走低於%D線，惟MACD熊差距收窄，可考慮3.3元以下吸納，反彈阻力4.3元，不跌穿2.9元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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