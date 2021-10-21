永達汽車新車銷量持續增加

今年6月底，集團已開業網點共計221家，遍佈內地的4個直轄市和19個省，其中包括廠方授權已開業網點207家、非廠方授權已開業網點14家。雖然晶片短缺，對汽車供應商造成一定影響，但對豪華汽車品牌的影響相對較細。今年上半年，集團的綜合收入411.26億元（人民幣，下同），按年增加45.6%，純利增加1.21倍至11.72億元。整體毛利率上升0.05個百分點至9.16%。

今年上半年，集團的新車銷量為11.58萬輛，按年上升41.3%；豪華品牌新車銷量增加32.5%至77,018輛，其中寶馬和保時捷的銷量，分別增加47.5%和24.2%。期內，集團的新車收入按年增加44.1%至339.78億元，其中豪華品牌新車收入上升41.7%至287.67億元，佔比為84.7%；新車周轉天數為23天，較2020年上半年下降13.4天，較2020年下半年下降2天，庫存控制在良好水平。

集團在上月底進行股份回購，分別按最高及最低價每股股份11.74元（港元，下同）和11.2元，購回50萬股股份，總購買價約為575萬元。走勢上，10月8日跌至10.32元止跌回升，先後重上10天、20天和50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，可考慮11.7元以下吸納，反彈阻力14元，不跌穿10.5元可續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份