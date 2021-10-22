龍源電力有望受惠政策推動
文章日期：2021年10月22日
內地118個城市與600多家風電企業共同發起「風電伙伴行動」計劃，計劃提出目標在「十四五」期間，將在全國5,000個村安裝1萬台風機，總裝機規模達到50GW，預計將為未來五年中國的風電提供10GW的年均裝機增量。另外，國家能源局最新數據，截至今年9月底，全國發電裝機容量22.9億千瓦，按年增加9.4%，其中，風電裝機容量增加長32.8%至3億千，太陽能發電裝機容量升24.6%至2.8億千瓦。
龍源電力（0916）的風電業務遍及內蒙古、黑龍江、福建、河北和新疆等省份，在行業具領導地位。今年9月份，集團按合併報表口徑完成發電量415.57萬兆瓦時，按年增加15.8%，其中風電上升21.7%至323.18萬兆瓦時，火電減少7.1%，其他可再生能源增加198.3%。今年首9個月，集團累計完成發電量4,600.8萬兆瓦時，按年增長21.3%，其中風電增長18.9%至3,703.08萬兆瓦時，火電和其他可再生能源發電量分別增長26.8%和164.5%。
集團將於本月27日公佈今年首三季業績，值得留意。今年上半年，集團的合併經營收入178.77億元人民幣，按年上升25.7%，其中風電分部營業收入增加19.6%至128.09億元人民幣。期內，純利升36.3%至45.4億元人民幣。期內，集團的風電平均利用小時數為1,297小時，比2020年同期提高110小時。
另外，集團日前公佈就換股吸收內蒙古平莊能源的交易，向中國證監會申請終止審查，主要由於龍源電力部分用地瑕疵資產擬進行剝離，且有關工作需要一定時間，因此決定向中證監申請中止審查本次交易事項。走勢上，上周失守20天線，STC%K線回落至接近%D線，惟MACD熊差距收窄，可考慮16元以下吸納，反彈阻力20.25元，不跌穿14.5元續持有。
金利豐證券研究部執行董事黃德几
筆者為證監會持牌人士
本人並無持有上述股份
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