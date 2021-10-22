龍源電力有望受惠政策推動

龍源電力（0916）的風電業務遍及內蒙古、黑龍江、福建、河北和新疆等省份，在行業具領導地位。今年9月份，集團按合併報表口徑完成發電量415.57萬兆瓦時，按年增加15.8%，其中風電上升21.7%至323.18萬兆瓦時，火電減少7.1%，其他可再生能源增加198.3%。今年首9個月，集團累計完成發電量4,600.8萬兆瓦時，按年增長21.3%，其中風電增長18.9%至3,703.08萬兆瓦時，火電和其他可再生能源發電量分別增長26.8%和164.5%。

集團將於本月27日公佈今年首三季業績，值得留意。今年上半年，集團的合併經營收入178.77億元人民幣，按年上升25.7%，其中風電分部營業收入增加19.6%至128.09億元人民幣。期內，純利升36.3%至45.4億元人民幣。期內，集團的風電平均利用小時數為1,297小時，比2020年同期提高110小時。

另外，集團日前公佈就換股吸收內蒙古平莊能源的交易，向中國證監會申請終止審查，主要由於龍源電力部分用地瑕疵資產擬進行剝離，且有關工作需要一定時間，因此決定向中證監申請中止審查本次交易事項。走勢上，上周失守20天線，STC%K線回落至接近%D線，惟MACD熊差距收窄，可考慮16元以下吸納，反彈阻力20.25元，不跌穿14.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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