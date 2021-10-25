豐盛生活服務業務穩定

去年度，集團提交202份機電工程項目標書，總投標金額為248.27億元，並獲授28份合約，總合約淨額為17.23億元；其中6份為大型項目（每個項目的合約淨額相等於或超逾1億港元）。今年6月底，機電工程服務分部的合約金額合計總值87.19億元，而未完成合約總額為54.74億元。

至於綜合生活服務，業務包括多個範疇，分部收入按年大致持平，為29.77億元，佔總收入的46.1%。受到新冠肺炎疫情影響，消毒清潔合約增加，提供清潔服務收入上升12%至12.63億元。今年6月底，現金及銀行結餘總額約5.5億元，債務總額為3.84億元，處於現金淨額水平，現金結餘淨額為1.66億元。集團的財務穩健，支持集團持續派息；末期息增加至每股16.1仙，連同中期息，年度派息每股45仙，較去年增加65.4%，派息比率為48.7%。

走勢上，近日重上20天線，MACD熊差距略有收窄，STC%K線升線%D線，短線走勢料有改善，可考慮6.4元以下吸納，若以大成交突破7.6元阻力，升勢有望持續，不跌穿5.9元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

金利豐證券有限公司

Email: wongdickie@kingston.com.hk

Facebook專頁：https://www.facebook.com/wongdickie1

新浪微博：http://t.sina.com.cn/dickiewong

騰訊微博:http://t.qq.com/wongdickie/