長實集團整固後有望再上

截至今年6月底，集團擁有可開發土地儲備（包括合作發展項目之發展商權益，但不包括農地及已完成物業）8,000萬平方呎，其中600萬平方呎、7,000萬平方呎和400萬平方呎分別位於香港、內地和海外。今年上半年，雖然物業租賃和飛機租賃收入錄得倒退，但基建及實用資產業務穩定增長，以及有助帶動多元化收入來源。今年5月，集團以總代價170億元向李嘉誠基金會收購四項基建資產，收購代價以每股51元發行3.33億股支付，同時在市場回購3.8億股，以抵銷其攤薄效應。

集團的經營現金流穩定，今年6月底借貸比率為11.8%，負債淨額為439億元。集團增加派發中期息，派息每股0.41元，按年上升20.6%。走勢上，9月21日呈「曙光初現」的利好形態，形成上升軌，STC%K線升穿%D線，惟MACD牛差距收窄，可考慮45.5元吸納，反彈阻力50元，不跌穿43.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份