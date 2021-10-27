煤價下滑 華電國際見反彈

華電國際（1071）旗下的發電資產遍佈全國十三個省、自治區和直轄市。集團持股57%的四川涼山水洛河電力開發有限公司56 兆瓦水力發電機組，以及透過華電湖北發電有限公司持股100%的湖北華電襄陽燃機熱電有限公司122.8兆瓦燃氣發電機組，近期已經投入商業運營。目前，集團控股裝機容量為53,590.65 兆瓦。

今年首三季度，集團累計發電量1.74億萬兆瓦時，按年增加13.7%；上網電量完成1.64億兆瓦時，按年上升近14%；發電量和上網電量增加，主要原因是集團各服務區域用電需求旺盛的影響。期內，集團市場化交易電量約9,940萬兆瓦時，交易電量比例為60.69%；集團的平均上網電價為每兆瓦時417.12元（人民幣，下同）。

截至今年9月底止季度，集團盈轉虧，錄得虧損117.74億元，而去年同期純利13.66億元，收入236.98億元，按年增加3%。今年首三季度，純利按年下跌54.5%至16.23億元，收入增加19.3%至780.02億元。現價計，預測股息率約7厘，具有一定吸引力。

走勢上，9月24日高見3.63元（港元，下同）後遇阻回落，昨日呈「大陽燭」重上10天和50天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮2.9元吸納，反彈阻力3.5元，不跌穿2.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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