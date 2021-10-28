歐舒丹重上各主要平均線

2022年財年上半年，L’Occitane en Provence的銷售淨額5.88億歐元，按固定匯率計算增加21.7%，對整體增長的貢獻87.4%。ELEMIS銷售亦錄得顯著增幅，推動業務增長。期內，ELEMIS的增長加快至33.1%，主要受美國郵輪業務逐步回復，以及英國在結束封城措施後水療業務強勁反彈所帶動。然而，LimeLife的銷售下跌28.7%。

以地域劃分，2022年財年上半年，中國的銷售淨額1.24億歐元，按固定匯率計，錄得增幅23.2%，收入佔比為17.7%，對整體增長的貢獻最大。另外，在第二財季，香港、巴西、英國、中國和美國，按固定匯率計算，分別增長38.5%、35.1%、19.2%、18.7%和9.7%。截至今年9月底止，集團的自營店數目為1,501間。由於全球店舖重開，2022年財年上半年同店銷售改善和增長11.9%；期內，網上渠道銷售穩定增長，佔整體銷售額33.1%。

走勢上，上週三和週四呈「大陽燭」，重上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，惟處於保歷加通道頂線料有較大阻力，宜候低26.5元以下吸納，反彈阻力30.8元，不跌穿24.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份