希慎穩定派息 伺機跟進

今年上半年，集團寫字樓業務組合的營業額8.8億元，按年下跌5.1%；期末，寫字樓的出租率為93%，承租率則為95%。集團的商舖租戶的業務，較去年大部份時間相比，在今年上半年均有改善。期內，商舖業務組合的營業額下跌8.9%至8.2億元；期末，商舖業務組合出租率和承租率均為97%。

今年5月，與華懋合作以197.78億元，投得銅鑼灣加路連山道地皮，資產版圖進一步擴大，並有助擴展利園區的物業組合規模。另外，集團今年9月，集團向長實集團（1113）收購上海商業物業，代價為35億元人民幣；所購物業位於上海市新閘路名為「世紀盛薈廣場」，包括一座24層高的大樓和一個3層地庫，目前處於空置狀態，擬用作寫字樓或商鋪混合用途發展項目，並擁有320個停車位。透過收購，可擴展集團的物業組合規模，並使集團在內地市場的業務多樣化。

集團過往穩定派息，中期息派每股27仙，與去年同期相同；現價計，預測息率約5.3厘。走勢上，9月21日跌至24元止跌回升，上週重上10天和20天線，STC%K線升穿%D線，MACD維持牛差距，宜候低26元以下吸納，反彈阻力29.5元，不跌穿24.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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