粵海投資整固後有望再上
文章日期：2021年11月2日
粵海投資（0270）為綜合企業，以水資源為核心業務。港府與廣東省已簽訂 2021年至2023年的供水安排，有助銷定部份收入來源。今年首9個月，集團的收入221.55億元，按年增加37.7%，純利上升21.7%至47.29億元，而投資物業公允值調整產生的淨收益為6.49 億元，帶動稅前利潤增加22.3%至80.93億元。期間，淨匯兌虧損為3,000萬元。
今年首9個月，對香港、深圳及東莞的總供水量為19.11億噸，按年增加14.3%，產生收入上升7.1%至53.15億元。期間，對港供水收入增加1.3%至39.97億元，而對深圳及東莞地區的供水收入上升29.5%至13.18億元。期內，東深供水項目的稅前利潤為35.09億元，按年增加5.2%。
至於其他水資源項目，供水廠的總設計供水能力和污水處理廠的總設計污水處理能力在今年9月底，分別為每日1,292萬噸和及每日263.5萬噸。另外，集團期後成功投得一個位於廣東省汕尾市的新水資源項目，該項目的設計供水能力為每日41萬噸，預計該項目的總投資金額為8.56億元人民幣。
隨著新冠肺炎受控，集團相關業務亦見改善。今年首9個月，廣東粤海天河城的收入按年減少1.6%至7.56億元。酒店業務的收入增加43.5%至2.9億元，惟仍然錄得虧損，稅前虧損為3,343萬元。不過，集團所經營的六間百貨店，期內總收入增加28.9%至4.84億元。
集團目前預測息率6.1厘，具有一定吸引力。走勢上，近日重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，短線走勢料改善，可考慮9.9元以下吸納，反彈阻力11元，不跌穿9.4元續持有。
金利豐證券研究部經理黃智慧
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