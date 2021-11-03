中銀航空租賃整固後有望再上

今年上半年，集團的經營收入及其他收入總額11.07億美元，按年增加7%，稅後淨利潤下跌21.5%至2.54億美元，惟扣除所得稅及飛機和金融資產減值損失前利潤，則按年增加5%至4.34億美元。期內，航空公司客戶的現金收款率為95.9%，而2020年上半年則為88.8%。

按地域劃分，今年上半年來自內地、港澳和台灣的租金收入按年大致持平，為2.59億美元，佔總租賃租金收入28%，而美洲的租金收入錄得增幅85.7%，至1.43億美元，佔總額的15.4%。集團的自有組合中，當中82.6%的到期租約將在2026年及其後，而今年下半年到期租約亦只有1.2%。

走勢上，自8月底起形成上升軌，目前處於各主要平均線之上，惟STC%K線回落至接近%D線，MACD熊差距擴大，宜候低66元以下吸納，反彈阻力73元，不跌穿63元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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