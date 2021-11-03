中銀航空租賃整固後有望再上
文章日期：2021年11月3日
隨著各國推進接種疫苗，疫情料逐步受控，航空業的需求有望恢復。中銀航空租賃（2588）主要從事飛機租賃，機隊規模較大，有望率先受惠行業復甦。於今年9月底，集團自有、代管及已訂購的飛機共計533架，自有機隊共有383架飛機，經賬面淨值加權後的平均機齡為3.8年、平均剩餘租期為8.2年，維持機隊年輕化。截至今年9月底止，自有飛機利用率為99%兩架單走道及六架雙走道飛機脫租），而全部六架雙走道飛機的租賃現已簽妥。
今年上半年，集團的經營收入及其他收入總額11.07億美元，按年增加7%，稅後淨利潤下跌21.5%至2.54億美元，惟扣除所得稅及飛機和金融資產減值損失前利潤，則按年增加5%至4.34億美元。期內，航空公司客戶的現金收款率為95.9%，而2020年上半年則為88.8%。
按地域劃分，今年上半年來自內地、港澳和台灣的租金收入按年大致持平，為2.59億美元，佔總租賃租金收入28%，而美洲的租金收入錄得增幅85.7%，至1.43億美元，佔總額的15.4%。集團的自有組合中，當中82.6%的到期租約將在2026年及其後，而今年下半年到期租約亦只有1.2%。
走勢上，自8月底起形成上升軌，目前處於各主要平均線之上，惟STC%K線回落至接近%D線，MACD熊差距擴大，宜候低66元以下吸納，反彈阻力73元，不跌穿63元續持有。
金利豐證券研究部執行董事黃德几
筆者為證監會持牌人士
本人並無持有上述股份
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