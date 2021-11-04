今年首十個月，集團的累計銷量54.3萬輛，按年增加71.4%，其中新能源汽車累計銷量41.9萬輛，按年增加2.12倍，而燃油汽車銷量12.4萬輛，按年下跌32%。雖然集團的燃油汽車銷量出現下跌，但今年以來新能源汽車的銷量已經超越去年全年，相信將往後再成為集團的增長動力。另外，集團早前表示，2022年銷售目標訂為150萬輛，其中純電動汽車（BEV，Battery Electric Vehicle）60萬輛，而插電式混合動力車（PHEV，Plug-in Hybrid Electric Vehicle）為90萬輛，不再生產傳統燃油車。

上月29日，集團與配售代理訂立協議，以每股配售價276元配售5,000萬股H股，佔擴大後H股數目的4.55%，以及總發行股份數目的1.72%。每股作價較前收市價296.6元折讓6.9%，淨額預計137.44億元，擬用作集團補充營運資金、償還帶息債務、研發投入股，以及一般企業用途。

受到配股消息，股價略為受壓，惟昨日呈「大陽燭」重上10天線。技術走勢上，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距收窄，短線走勢維持向好，未持貨者可考慮282元以下吸納，若以大成交突破324.6元阻力，升勢有望持續，不跌穿260元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份