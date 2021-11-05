海爾智家優化産品結構
文章日期：2021年11月5日
海爾智家（6690）的主要業務為生產和銷售冰箱、冷氣、廚房電器、洗衣設備和水家電業務，擁有多個家電品牌，包括海爾、卡薩帝、Leader等。集團在行業具優勢；2009年至2020年，海爾品牌製冷設備、洗衣設備的零售量，在全球大家電品牌中分別連續13年和12年排名第一。截至今年9月底止第三季，營業收入583.45億元（人民幣，下同），按年下跌0.6%，純利下跌12.4%至30.82億元，扣除非經常性損益的淨利潤27.86億元，按年增加82.9%。
今年首三季度，營業收入1,699.64億元，按年增加10.1%，純利上升57.7%至99.35億元，扣除非經常性損益的淨利潤90.56億元，按年上升1.21倍。集團近年積極優化產品組合，其中以卡薩帝拓展高端市場。今年首三季度，集團的毛利率按年上升2.2個百分點至30.2%，主要由於加速卡薩帝收入增長優化産品結構，實施超級工廠項目、精簡SKU 並提升製造效率等措施，對沖部分原材料價格上漲的影響對沖部分原材料價格上漲的影響，同時集團前期處置低毛利業務對毛利率也有積極貢獻。
另外，集團早前以1.05億元，向控股股東海爾集團收購所持三間包括冰箱公司股權，均成為全資附屬。透過有關收購，預期將增厚集團的歸母淨利潤，減少公司少數股東損益、提升整體運作效率，以及減少日常關連交易。走勢上，近日失守各主要平均線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴大，宜候低26.4元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力30.15元，不跌穿24.75元續持有。
金利豐證券研究部執行董事黃德几
筆者為證監會持牌人士
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