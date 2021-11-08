中海油服短線走勢料改善

今年9月底，受全球疫情持續和市場訂單延期影響，集團的鑽井平台作業日數為10,085天，按年減少1,003天，減幅9%；其中，自升式鑽井平台作業8,118天，按年減少5.6%，日曆天使用率下跌減少5.6個百分點至70.1%；半潛式鑽井平台作業按年下跌20.8%至1,967，日曆天使用率下降9.8個百分點至55%。

至於船舶服務，集團自有船隊共作業22,586天，按年減少277天，日曆天使用率下跌1.9個百分點至93.3%。隨著美國以及其他地區對原油需求持續，環球油企將加大對勘探和生產方面的投資，將帶動油田服務的需求。

走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天、20天和250天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，可考慮7元（港元，下同）吸納，反彈阻力8.25元，不跌穿6.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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