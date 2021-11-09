特步銷售持續增長 有望整固再上

今年6月底，集團於中國內地及海外共有6,015家，主要由授權經銷商運營的特步品牌店舖，而未來的開店，將聚焦三、四線城市的發展。集團早前收購的品牌，包括Saucony、Merrell、K-Swiss和Palladium，豐富產品組合，進一步拓展時尚和專業運動。不過，四個新品牌目前的規模較細，仍然需要投入並產生虧損，要達到收支平衡仍要時間。

今年上半年，集團收入41.35億元（人民幣，下同），按年增加12.4%，其中來自特步主品牌的收入增加12.4%至35.97億元，佔總收入的87%。期內，純利按年增加72.1%至4.27億元，經營溢利升36.5%至6.84億元。整體毛利率按年增加1.3個百分點至41.8%，淨利潤率上升3.6個百分點至10.3%。

國務院早前印發《全民健身計劃》，目標到2025年全民健身公共服務體系更加完善，預料帶動中國體育產業總規模達到5萬億元，政策風險較細。走勢上，昨日重上10天和20天線，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴闊，短線走勢料改善，可考慮10元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力12.2元，不跌穿9.2元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份