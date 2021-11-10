百威亞太豐富產品組合

今年首9個月，集團收入53.59億美元，按年增加14.3%，純利上升69.9%至8.51億美元，股權持有人應佔正常化溢利為8.72億美元，增加60.9%；整體毛利率由去年同期的52.8%，按年增加2.07個百分點至54.4%。今年第三季度，集團收入18.82億美元，按年上升3.2%，純利上升10.1%至3.48億美元，股權持有人應佔正常化溢利增長10%至3.52億美元；整體毛利率上升0.6個百分點至55.14%。

今年首9個月，集團的總銷量71.74億公升，按年增加8.2%，主要由於今年上半年銷量強勁，受益於較低的基數。今年第三季度，由於中國若干地區COVID爆發，各地的餐館及夜生活場所關閉，加上韓國實施COVID爆發以來最為嚴格的防疫措施，導致集團的銷量下降6.1%，惟由於持續高端化，帶動各主要市場每百升收入增長，整體增長為4.2%。今年第三季度，中國市場的收入按年下跌3.7%，然而，期內收入仍高於2019年同季度的水平；期內，正常化除息稅折舊攤銷前盈利下跌6.6%。

走勢上，近日失守10天和100天線，MACD牛差距收窄，惟STC%K線回升至接近%D線，可考慮20元以下吸納，反彈阻力24元，不跌穿18.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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