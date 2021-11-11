建滔集團重上10天線 短線走勢料改善

今年上半年，覆銅面板的收入按年增加1.2倍至122.33億元，佔總收入的45.8%，分部EBITDA大增2.3倍至44.41億元。位於廣東省韶關市的環氧玻璃纖維覆銅面板廠房已全面投產，產能每月提升120萬張，帶動部門將可持續擴大高附加值覆銅面板的銷售比例。另外，目前至明年初，計劃新增銅箔每月1,800噸、玻璃絲每月4,000噸，以及玻璃布每月500萬米，提升上游物料產能。

期內，印刷線路板的收入增加51.3%至64.62億元，化工部門的上升45.1%至70.04億元，分別佔總收入的24.2%和26.2%。至於房地產部門，由於交付單位數量減少，可入賬收入以租金為主，導致分部收入下跌88.2%至5.75億元，EBITDA減少78%至4.29億元。

集團的財務狀況穩定，今年6月底，淨負債比率收窄至20%。走勢上，昨日重上10天線， STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，短線走勢料有改善，可考慮33元吸納，反彈阻力37.1元，不跌穿32.2元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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