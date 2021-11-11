建滔集團重上10天線 短線走勢料改善
文章日期：2021年11月11日
建滔集團（0148）為全球規模最大的覆銅面板生產商，具有規模效益。隨著新冠疫情的負面影響逐步減退，環球經濟漸見復甦，同時電子產品消費動力持續增長，集團的覆銅面板和印刷線路板部門均實現訂單數目和產品價格的上升。今年上半年，集團的營業額267.02億元，按年上升34%，純利錄得升幅3.78倍至50.62億元，EBITDA升1.4倍至83.53億元。集團派中期息每股0.56元，按年上升1倍。
今年上半年，覆銅面板的收入按年增加1.2倍至122.33億元，佔總收入的45.8%，分部EBITDA大增2.3倍至44.41億元。位於廣東省韶關市的環氧玻璃纖維覆銅面板廠房已全面投產，產能每月提升120萬張，帶動部門將可持續擴大高附加值覆銅面板的銷售比例。另外，目前至明年初，計劃新增銅箔每月1,800噸、玻璃絲每月4,000噸，以及玻璃布每月500萬米，提升上游物料產能。
期內，印刷線路板的收入增加51.3%至64.62億元，化工部門的上升45.1%至70.04億元，分別佔總收入的24.2%和26.2%。至於房地產部門，由於交付單位數量減少，可入賬收入以租金為主，導致分部收入下跌88.2%至5.75億元，EBITDA減少78%至4.29億元。
集團的財務狀況穩定，今年6月底，淨負債比率收窄至20%。走勢上，昨日重上10天線， STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，短線走勢料有改善，可考慮33元吸納，反彈阻力37.1元，不跌穿32.2元續持有。
金利豐證券研究部經理黃智慧
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