安樂工程重上各主要平均線

今年上半年，屋宇裝備工程的收入按年上升4.9%至14.17億元，佔總收入的60.7%，分部溢利下跌70.4%%至1,554萬元。期內，集團獲灣仔和中環多個著名甲級寫字樓項目，以及為多個客戶提供安裝及維修保養服務。今年6月底，手頭未完成合約金額為119億元，較去年同期增加10.2%。

今年6月底，集團擁有現金及銀行結餘總額（不包括已抵押銀行存款）12.56億元；而有關債券、銀行透支及貸款之銀行融資以及其他貿易融資約11.52億元，並已動用約5.73億元。

另外，集團上月向英皇國際（163）以5.85億元收購工業大廈。該物業為一幢12層高工業樓宇，位於香港新界葵涌國瑞路，總建築面積約124,555平方呎，位於香港新界葵涌國瑞路45-51號；目前受限於四份現有租賃協議，租期介乎1至3年。收購事項將為集團大部分員工提供一個集中地點，能夠提升組織效率、減少因租約到期而搬遷租賃場地所，導致集團業務中斷的情況。

現價計，集團目前的市盈率為8.7倍，息率約5.7厘。走勢上，目前重上各主要平均線，STC%K線續走高於於%D線，MACD牛差距擴闊，惟目前處於保歷加通道頂線料有較大阻力，可考慮1.86元以下吸納，反彈阻力2.15元阻力，不跌穿1.72元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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