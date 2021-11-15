領展派息穩定 中長線吸部署

2021/2022年上半年，集團的售收益總額按年增加6.2%至36.01億元。期內，商戶每平方呎銷售總額按年增長8.9%，接近在2019年疫情前的水平，整體租金對銷售額比例進一步回復至13%的正常水平。期內，出租率更進一步提高至97.5%，創歷史新高。本港的平均續租租金調整率上升至3.4%；平均租金保持在每平方呎62.4元的水平。

集團上週公佈，收購位於柴灣嘉業街的倉庫大廈，以及位於紅磡寶來街的綜合用逃停車增大廈，代價分別為27億元和31.2億元；收購價較該等物業在今年10月22日的估值總額60.81億元折讓4.3%。於落實成交後，領展將成為相關目標物業的唯一擁有人。交易完成後，集團的債務對資產總值比率將由約21.6%上升至23.6%。是次交易預計將於今年12月31日完成。

現價計，預測息率約4.4厘，具有一家防守性。走勢上，9月20日跌至63.1元止跌回升，形成上升軌，目前重上各主要平均線，MACD維持牛差距，惟STC%K線走低於%D線，可考慮70元以下分階段吸納，反彈阻力77.3元，不跌穿67元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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