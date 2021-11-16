蒙牛重上多條主要平均線

液態奶為主要收入來源，今年上半年的收入佔比為85.9%。集團持續改善產品結構，高端產品期內銷售增長強勁，例如特侖蘇、每日鮮語等，有助提升盈利來源。渠道方面，上半年在常溫液態奶帶動下，各個線下渠道均保持增長，其中便利店和食品雜貨店更錄得雙位數的升幅。線上渠道方面，常溫、低溫液態奶均表現理想。隨著越來越多的消費者在家消費，線上到線下（O2O）到家業務渠道呈現快速增長。

至於奶源方面，集團繼續加強佈局，包括在內蒙、中部等地，建立新牧場和新的加工產業網絡。集團今年7月增持中國聖牧（1432），交易完成時持股量增加至29.99%，繼續為單一最大股東。因此，在原奶供給仍然緊張的情況下，集團在處理原料奶成本較同業為佳。

內地官媒早前報導，奶業不宜追求高定價和高端化，一度拖累奶業股走低。不過，暫時政策上未見進一步推出措施監管，而且內地民眾的健康意識普遍提升，加上內地消費升級，相信有助乳品行業的發展。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天、20天和50天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，可考慮46元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力51.1元，不跌穿44元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份