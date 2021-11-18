潤電售電量持續增加 內地早前由於限電措施和煤價高企，對內地電力公司的產能和業績受到影響。不過，中央

華潤電力（0836）主要從事火力發電，同時積極發展再生能源，包括風力發電、水力發電及太陽能發電。今年10月份附屬電廠售電量1,260.2萬兆瓦時，按年增加5%，其中，附屬風電場售電量上升66.9%至304.5達萬兆瓦時，光伏電站售電量增加48.4%至9.8萬兆瓦時。今年首10個月，附屬電廠累計售電量1.44億兆瓦時，按年增加17.4%，其中風電場累計售電量上升56.5%至2,568.3萬兆瓦時，光伏電站累計售電量增加60.8%至99.8萬兆瓦時。

今年上半年，集團的風電場滿負荷平均利用小時為1,326小時，按年增加97小時，光伏電站滿負荷平均利用小時為751小時，按年增加7小時，兩者均超出全國平均利用小時。集團的派息穩定，今年派中期息每股0.25元，按年增加11.1%；現價計，預測息率約3.6厘。

走勢上，9月23日高見24.8元後遇阻回落，形成下降軌，先後失守10天、20天和50天線，STC%K線續走低於%D線，惟MACD熊差距收窄，宜候低17.8元以下吸納，反彈阻力22.4元，不跌穿16元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份