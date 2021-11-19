香港電訊現金流穩定 中長線部署

集團為合訂證券（Stapled Securities），業務和現金流穩定，在波動市下較具防守性。。今年上半年，受惠於寬頻和數據服務的需求持續強勁，加上更多消費者及企業採用5G服務，以及手機銷售增加，期內總收益156.43億元，按年增加7%，EBITDA上升3%至57.15億元，純利增加1%至19億元。期內，集團的電訊服務收入按年下跌1%至102.43億元；撇除國際電訊收益，本地電訊服務業務收益增加5%。電訊服務的EBITDA增加1%至38.24億元，電訊服務EBITDA邊際利潤率，按年下跌2個百分點至37%。

期內，流動通訊業務收益升12%至51.08億元。流動通訊業務的後付客戶人數繼續錄得淨增長，至326.3萬名。期末後付客戶ARPU由去年6月底的181元，增加至今年6月底的187元。至於收費電視，Now TV 業務收益12.31億元，而受惠於重啟的經濟活動，Now TV的廣告總收益按年增加48%。

今年上半年，集團的經調整資金流按年增加2%至23.26億元。每個股份合訂單位的中期分派30.7分；現價計預測息率約6.8厘，較具防守性。走勢上，上週五呈「大陽燭」重上10天、20天和50天線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，短線走勢料維持向好，宜候低10.5元以下吸納，反彈阻力11.5元，不跌穿10.1元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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