今年首三季度，維生素C產品的銷售收入16.17億元，按年增加12.4%；抗生素和其它產品的銷售收入亦因銷量上升，而增加24%至12.35億元。集團積極進行研發，今年首三季度的研發費用按年增加10.7%至25.08億元，約佔成藥業務收入的14.9%。目前在研項目約300項，其中新型制劑藥品超過30項，主要聚焦於抗腫瘤、免疫及呼吸、精神神經、代謝、心腦血管系統及抗感染的治療領域。未來五年，集團預計將有逾30個創新藥及新型制劑產品，以及60餘個仿製藥上市。

另外，集團早前宣佈，全資附屬公司津曼特生物津曼特生物獲康諾亞（2162）旗下成都康諾亞獨家授權在內地（不包括香港、澳門和台灣），就產品CM3266（一種抗TSLP之重組人源化單抗）在中重度哮喘和慢性阻塞性肺病（COPD）等呼吸系統疾病的獨家授權開發和商業化，並成為上市許可持有人（MAH）。

走勢上，上週五重上10天和20線，MACD牛差距擴闊，STC%K線續走高於%D線，短線走勢料有改善，可考慮8.2元（港元，下同）吸納，反彈阻力9.5元，不跌穿7.73元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

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