海豐國際整固後有望再上
文章日期：2021年11月29日
南非最近新發現新冠肺炎變種病毒Omicron，不排除多國或再度收緊限制措施，增強供應鏈中斷的可能性，或帶動航運費用保持高位。海豐國際（1308）主要提供綜合運輸和物流解決方案，業務集中在亞洲區，採用高頻率高密度的業務模式。今年首9個月，集團的收入20.38億美元，按年增加76.9%，其中集裝箱航運物流業務的收入，按年上升77.6%至20.16億美元，乾散貨及其他業務產生的收入按年增加30%至2,210萬美元。
今年首9個月，，集團來自集裝箱航運及延伸物流業務的集裝箱運量為224.8萬標準箱，按年增加約21.2%；平均運費（不包括互換艙位費收入）達到每標準箱774.1美元，較2020年同期的每標準箱521美元增加48.6%。今年6月底，集團經營75條貿易航線，貿易航線及陸上綜合物流業務網絡覆蓋中國、日本、韓國、台灣、香港等的72個主要港口。期末，集團經營一支由95艘船舶組成的船隊，總運力達到142,085個標準箱，平均船齡為11.5年。
另外，集團亦經營（包括透過合營公司經營）約1,250,000平方米堆場和127,500平方米倉庫。至於乾散貨及其他業務，集團擁有6艘乾散貨船舶，總噸位439,039載重噸，平均船齡8.7年。走勢上，目前處於上升軌，近日重上50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，惟處於保歷加通道頂線料有較大阻力，可考慮26元以下吸納，反彈阻力32元，不跌穿22.8元續持有。
金利豐證券研究部執行董事黃德几
筆者為證監會持牌人士
本人並無持有上述股份
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