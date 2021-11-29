海豐國際整固後有望再上

今年首9個月，，集團來自集裝箱航運及延伸物流業務的集裝箱運量為224.8萬標準箱，按年增加約21.2%；平均運費（不包括互換艙位費收入）達到每標準箱774.1美元，較2020年同期的每標準箱521美元增加48.6%。今年6月底，集團經營75條貿易航線，貿易航線及陸上綜合物流業務網絡覆蓋中國、日本、韓國、台灣、香港等的72個主要港口。期末，集團經營一支由95艘船舶組成的船隊，總運力達到142,085個標準箱，平均船齡為11.5年。

另外，集團亦經營（包括透過合營公司經營）約1,250,000平方米堆場和127,500平方米倉庫。至於乾散貨及其他業務，集團擁有6艘乾散貨船舶，總噸位439,039載重噸，平均船齡8.7年。走勢上，目前處於上升軌，近日重上50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，惟處於保歷加通道頂線料有較大阻力，可考慮26元以下吸納，反彈阻力32元，不跌穿22.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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